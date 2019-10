Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kindertagesstätte

Hamm Bockum-Hövel (ots)

In die Kindertagesstätte Am Eichenwäldchen an der Straße Im Ruenfeld brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 7. Oktober, 17.15 Uhr, bis Dienstag, 8. Oktober, 7 Uhr, ein. Sie hebelten ein bodentiefes Fenster auf und betraten das Gebäude. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume, öffneten gewaltsam Schränke und stahlen Geldkassetten. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

