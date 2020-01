Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Zwei Autos mit Farbe besprüht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz beim Friedhof in der Carl-Otto-Straße stellte am Samstag, 25.01.2020 eine Frau ihren Audi ab. Als sie am Sonntag, um 09.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte war dieses auf der linken und rechten Seite mit den Zahlen in schwarzer Farbe besprüht worden. Ebenfalls mit Zahlen in schwarzer Farbe wurde ein VW besprüht. Dieser stand in der Straße "Stuhl" zwischen Sonntag, 26.01.2020 06.00 Uhr und 16.00 Uhr. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

