Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/Friedlingen: Wohnungseinbruch zur Tageszeit - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 24.01.2020, zwischen 08.45 Uhr und 20.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam die Wohnungstür und durchwühlten mehrere Schränke, Taschen und Koffer. Aus der Wohnung wurden mehrere Wertgegenstände, darunter eine Goldkette, entwendet. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hatten.

