Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.01.2020, gegen 14.45 Uhr, kam es in der Wintersbuckstraße zu einer Körperverletzung. Ein 22 Jahre alte Mann soll zunächst von einem bislang unbekannten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend am Hals gepackt worden sein. Erst als ein Zeuge, der vermutlich mit dem Täter befreundet ist, eingriff, wurde von dem 22-Jährigen abgelassen. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt und bittet Zeugen dieses Vorfalls sich unter Telefon 07621 176-0 zu melden.

