Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall von Samstag, 25.01.20, 11 Uhr, auf der A5 bei Efringen-Kirchen werden Zeugen gesucht. Nach Angaben eines 39-jährigen Mercedes-Fahrers war dieser auf der A5 in Richtung Süden unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und Weil am Rhein soll er zunächst hinter einem Opel hergefahren sein, welcher die Überholspur nutzte, obwohl der rechts Fahrstreifen frei gewesen sein soll. Als der Opel dann auf die rechte Spur wechselte, setzte der Mercedes-Fahrer zum Überholen an. Während sich der Mercedes auf der Höhe des Opel befunden habe, soll der Opel plötzlich nach links gelenkt haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte der Mercedes-Fahrer sein Auto nach links. Hierbei kam er auf den unbefestigten Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend stieß er mit der Mittelleitplanke zusammen, zu einer Berührung mit dem Opel kam es nicht. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Opel-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Autobahnpolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen, die insbesondere Angaben zum Kennzeichen des Opels machen können.

