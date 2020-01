Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/Schwörstadt: Betrunkene Autofahrer beschäftigen die Polizei

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.01.2020, kam es sowohl in Rheinfelden, als auch Schwörstadt zu einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr. In Schwörstadt fuhr ein 55-jähriger Autofahrer gegen 00.40 Uhr mit mehr als 3 Promille Alkohol. In Rheinfelden wurde gegen 20:15 Uhr ein Autofahrer gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Der 80-jährige Fahrer konnte angehalten und kontrolliert werden. Da sich der Verdacht der Trunkenheitsfahrt ergab, wurde ihm auf dem Polizeirevier Rheinfelden Blut entnommen. Gegen die Blutentnahme wehrte sich der Mann und beleidigte die Polizisten. Beide Autofahrer wurden angezeigt und mussten ihre Führerscheine abgeben.

