Polizei Düsseldorf

POL-D: Polizeipräsidium Düsseldorf - Defekt der Heizungsanlage im Polizeigewahrsam - Unterbringungen gewährleistet

Düsseldorf (ots)

Bedingt durch einen Defekt an der Heizungsanlage im Zentralgewahrsam des Polizeipräsidiums Düsseldorf werden Festgenommene oder in Gewahrsam genommene Personen vorübergehend dezentral in anderen Gewahrsamseinrichtungen untergebracht.

