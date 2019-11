Polizei Düsseldorf

POL-D: Nachtragsmeldung - Unterrath - Einbrecherduo festgenommen: Eigentümer und Tatort gesucht

Düsseldorf (ots)

Bereits am Dienstag berichtete die Polizei von einem Einbruch in Unterrath, bei dem zwei Männer festgenommen worden waren. Nun suchen die Beamten den Geschädigten des Einbruchs, den Besitzer des geklauten Schmucks und des Münzgeldes sowie den Tatort.

Nach bisherigen Ermittlungen brachen die beiden 30- und 39-jährigen Rumänen in der Zeit von 19.20 und 20.20 Uhr in eine bislang nicht bekannte Wohnung oder ein Haus in Unterrath ein. Aus Richtung Eckener Straße kommend, luden sie ihr Diebesgut in das an der Kehler Straße geparkte Auto. Darunter besonders markant: Ein goldenes Armband, vermutlich ein Taufkettchen, mit Gravuren (siehe Foto - die darauf befindlichen Gravuren wurden unkenntlich gemacht.

Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wohnen in dem Tatortbereich Personen, die Schmuck und eine größere Menge Münzgeld vermissen? Gibt es Hinweise auf Nachbarn, die in diesem Bereich für längere Zeit verreist sind?

Hinweisgeber sind aufgefordert, sich unter der Rufnummer 0211-8700 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

