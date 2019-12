Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Hünxerin meldete nachträglich eine Unfallflucht

Polizei sucht jetzt Zeugen

Wesel (ots)

Eine 55-jährige Hünxerin meldete nachträglich eine Verkehrsunfallflucht.

Die Frau war am Sonntag gegen 17.15 Uhr mit einem Mofa auf der Schermbecker Landstraße unterwegs gewesen. Auf dem Geh-/Radweg in Höhe der Straße Am Kloßkamp kam ihr ein unbekannter Radfahrer entgegen, der in Richtung Hünxe fuhr. Weil sich beide Fahrzeuge derart nahe kamen, stürzte die Frau und verletzte sich leicht.

Der Radfahrer fuhr anschließend weiter und auch die Mofafahrerin setzte ihre Fahrt fort. Hinweise auf den Radfahrer konnte die 55-Jährige nicht geben.

Die Polizei Wesel sucht nun Zeugen für den Vorfall und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0281-107-0 zu melden.

