Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trunkenheitsfahrt endet auf Acker

Polizeiinspektion Celle (ots)

Ein 23 Jahre alter, männlicher Autofahrer war am Samstagmorgen in der Hannoverschen Straße durch Polizeibeamte angehalten worden. Nachdem er auf seinen deutlichen Atemalkoholgeruch angesprochen worden war, beschleunigter er seinen PKW und fuhr in Richtung Hannover davon. Diese Fahrt endete nach wenigen Metern an der Auffahrt zur neuen B3, wo der Fahrer mit seinem PKW auf einem Acker zum Stehen kam. Bei dem Fahrer ist anschließend ein Atemalkoholwert von 1,62 Promille festgestellt worden. Dieser hatte sich außerdem durch den Unfall leicht am Kopf verletzt. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und sein Führerschein ist durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt worden.

