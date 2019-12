Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Wohnungseinbruch

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Moers (ots)

Am Montag, zwischen 15.40 Uhr und 19.10 Uhr, drangen Unbekannte durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume des Hauses, das an der Käthe-Kollwitz-Straße liegt und stahlen Bargeld. Hiernach flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht jetzt Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

