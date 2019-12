Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Fahrzeuge stießen zusammen

Zwei Schwerverletzte

Wesel (ots)

Am heutigen Montag gegen 12.05 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Alpen mit einem Auto die Straße Poll in Richtung Birtener Straße. Als er die Xantener Straße querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines Ehepaares aus Oberhausen, das die Xantener Straße in Richtung Xanten befuhr. Der 87-jährige Fahrer und seine 86-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall so schwer, dass sie stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.

Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsmittel beider Fahrzeuge.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten, regelten Polizeibeamte den Verkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell