Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hochwertige medizinische Geräte gestohlen, Zeuge gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein bislang unbekannter 'Autoknacker' hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, aus einem auf dem Parkplatz eines Innenstadthotels in der Falkenstraße abgestellten Audi, dicke Beute gemacht. Der Dieb entwendete zwischen 19 Uhr und 8 Uhr hinter dem Beifahrersitz des Wagens abgelegte medizinische Geräte im Wert von mehreren Zehntausend Euro und verschwand im Nirgendwo. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-0 an die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell