Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Wieder Einbrüche in Gewerbebetriebe in Degernau

Freiburg (ots)

Zum wiederholten Mal ist in der Nacht zum Montag, 27.01.2020, in zwei Gewerbebetrieb in Wutöschingen-Degernau eingebrochen worden. Ein Unbekannter hebelte ein Fenster bzw. eine Türe auf und drang so in die Büro- und Sozialräume der Betriebe ein. Es kam nichts weg. Wegen den zurückliegenden Einbrüchen befindet sich nichts Wertvolles mehr in den Räumlichkeiten. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0, melden.

