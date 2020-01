Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtaschenraub auf dem Parkdeck

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Dienstag (14. Januar) kam es gegen 9.45 Uhr auf einem Parkdeck an der Herzog-Wilhelm-Straße zu einem Handtaschenraub. Ein unbekannter Täter drückte eine 34-jährige Frau aus Geilenkirchen von ihrem Kofferraum weg, wo sie ihre Handtasche abgestellt hatte. Nach Ergreifen der Handtasche rannte die Person über das Parkdeck und verschwand durch eine Tür in Richtung Vogteistraße. Der Täter wird als männlich, zirka 175 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er war zu diesem Zeitpunkt mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet, dessen Kapuze er sich über den Kopf gezogen hatte.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall oder den flüchtigen Täter beobachtet haben. Diese werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

