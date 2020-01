Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Fahranfängerin überschlägt sich - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 25.01.2020, hat sich eine Fahranfängerin mit ihrem Auto auf der B 34 in Höhe von Dogern überschlagen. Die 18-jährige überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Gegen 20:00 Uhr war die Frau mit ihrem Seat in Richtung Waldshut gefahren und ins Schleudern geraten. Sie kam nach links von der Straße ab. An einer Böschung überschlug sich das Auto der Frau und blieb auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin ins Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

