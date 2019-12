Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Schlägerei

Reutlingen (ots)

Einbruch in Wohnhaus und Pkw entwendet (Zeugenaufruf)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 01.00 und 08.00 Uhr sind bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Haus in der Jakobstraße eingebrochen. Neben einem Geldbeutel wurden auch diverse Schlüssel entwendet, unter anderem der Originalschlüssel für einen Pkw Ford Galaxy, grau, mit dem amtlichen Kennzeichen RT-XL 9794. Dieser wurde im Anschluss entwendet. Das Polizeirevier bittet um Zeugenhinweise, insbesondere zum Verbleib des Ford Galaxy unter Telefon 07121/942-3333.

Eningen unter Achalm (RT): Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ist es am Dienstag kurz vor 16.00 Uhr auf der L 380a gekommen. Der 31 -jährige Fahrer eines Pkw Toyota Yaris befuhr die Landstraße von Metzingen kommend in Richtung Eningen. Aufgrund alkoholischer Beeinflussung überfuhr er zunächst die Verkehrsinsel am Kreisverkehr und prallte im Anschluss frontal gegen einen Baum. Hierbei zogen er und seine 26 -jährige Beifahrerin sich leichte Verletzungen zu. Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalaschen in Höhe von 5 000 Euro. Der 31 -Jährige musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Esslingen (ES): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich der Fahrer eines dunklen Sportwagens, möglicherweise Dodge Challenger oder Nissan, am Dienstag gegen 11.20 Uhr. Dieser befuhr die Champagnestraße talwärts und geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Die bergwärts fahrende entgegenkommende 36 -jährige Fahrerin eines Pkw Tesla X mußte nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kollidierte sie mit der Schutzplanke sowie einer Richtungstafel. Obwohl hierbei Sachschaden in Höhe von 5 000 Euro entstand, entfernte sich der Sportwagenfahrer ohne anzuhalten. Das Polizeirevier Esslingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711/3990-330.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Wohnungseinbruch

Am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 20.25 Uhr ist in eine Wohnung in der Waldenbucher Straße eingebrochen worden. Nach dem Aufhebeln eines Fensters der Erdgeschoßwohnung gelangte die Täterschaft in die Wohnung, wo ein Schrank durchsucht wurde. Entwendet wurden diverse Papiere sowie zwei Uhren.

Kirchheim unter Teck (ES): Kleingartenanlage von Einbrechern heimgesucht

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag, 16.00 Uhr und Dienstag, 11.00 Uhr in das Vereinsgelände der Gartenfreunde Ötlingen - Lindorf im Gewann Rübholz eingedrungen. Auf dem Gelände wurden fünf Gartenhütten sowie das Vereinsheim aufgebrochen. Entwendet wurde diverses Werkzeug im Wert von etwa 500 Euro. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von 5 000 Euro übersteigt indes den Wert des Diebesgutes um ein Zehnfaches.

Nürtingen (ES): Einbruch in drei Wohnhäuser (Zeugenaufruf)

Am Heiligen Abend ist in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 22.15 Uhr in insgesamt drei Häuser im Ortsteil Reudern eingebrochen worden. Die Objekte befinden sich in der Schulstraße, im Grüntenweg sowie in der Straße Im Fritzle. In einem Fall wurde die Terrassentür aufgehebelt, im zweiten Fall ein Fenster aufgehebelt und im dritten Fall ein Fenster eingeschlagen. In allen Gebäuden wurden diverse Räume und Schränke durchsucht. Im Wesentlichen fielen den Tätern Schmuck und Uhren im Gesamtwert von etwa 5 000 Euro in die Hände. In allen Fällen erfolgt die Spurensicherung durch Spezialisten der Kriminaltechnik. Die Tatzeit bei dem Einbruch in der Schulstraße kann auf 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr eingegrenzt werden. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07022/92240.

Rottenburg (TÜ): Bei Auseinandersetzung verletzt

Zu einer Schlägerei ist es am Mittwoch um 00.42 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Tübinger Straße gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet ein 24 -Jähriger mit drei weiteren Personen in Streit. In dessen Verlauf ging der 24 -Jährige zu Boden und wurde hierauf mehrfach getreten und geschlagen. Die Täter verständigten anschließend noch den Rettungsdienst und entfernten sich anschließend. Der 24 -Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Das Polizeirevier Rottenburg hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter haben im Ortsteil Bieringen in der Zeit zwischen Dienstag, 21.00 Uhr und Mittwoch, 02.55 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Roßhimmel einzubrechen. Zunächst wurde vergeblich versucht, die Hauseingangstür aufzubrechen, was misslang. Anschließend wurde über eine vorgefundene Leiter versucht, über den Balkon einzusteigen, was ebenfalls fehlschlug. Schließlich probierten sie ein gekipptes Kellerfenster aufzubrechen, was ihnen ebenfalls nicht gelang. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Michael Lainer, PvD, Telefon 07121/942-2224





Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell