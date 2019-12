POL-RT: Verkehrsunfälle, Zahlreiche Wohnungseinbrüche, Bedrohung mit Waffe

Polizeipräsidium Reutlingen

Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin am Montagnachmittag bei einer Kollision mit einem Pkw in der Ringelbachstraße erlitten. Die 29-Jährige überquerte gegen 17.15 Uhr die Ringelbachstraße auf Höhe der Hölderlinstraße und wurde dabei vom VW Golf einer 44 Jahre alten Frau erfasst, welche in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß zur Seite geschleudert und kam in der Zufahrt einer Tiefgarage zum Liegen. Sie musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Sachschaden am VW Golf beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Sonnenbühl (RT): Von Fahrbahn abgekommen und Böschung hinuntergestürzt

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, den eine 54-Jährige am Montagnachmittag auf der Landesstraße 230 verursacht hat. Die Frau war gegen 15.10 Uhr mit ihrem Hyundai IX 55 von Gönningen in Richtung Genkingen unterwegs, als sie im Kurvenbereich auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. In der Folge kam sie rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine etwa 40 Meter hohe Böschung hinunter. Dort kam der Pkw auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der nahezu unverletzten Unfallverursacherin gelang es ohne fremde Hilfe, ihr verunfalltes Fahrzeug zu verlassen und die Polizei zu informieren. Zur Bergung des Fahrzeuges war der Einsatz eines Spezialunternehmens nötig, die Straße im Bereich der Unfallstelle musste hierfür für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Allerdings wurde die aufwändige Bergung des Pkw aufgrund einsetzender Dunkelheit abgebrochen, die Arbeiten werden an Heiligabend fortgesetzt, so dass es ab circa 10 Uhr wieder zu einer Vollsperrung kommt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Sonnenbühl (RT): Kollision mit Gegenverkehr

Auf der Kreisstraße 6767 zwischen Erpfingen und Engstingen-Haid ist es am Montagabend zum Frontalzusammenstoß von zwei Pkw gekommen. Der 46-jährige Lenker eines Subaru war gegen 18.40 Uhr in Richtung Engstingen unterwegs und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er einen Leitpfosten, übersteuerte seinen Pkw und geriet im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem VW Golf einer 47-Jährigen kollidierte. Die Golf-Lenkerin erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 46-jährige offenbar Alkohol getrunken hatte, weshalb eine Blutprobe veranlasst und sein Führerschein einbehalten wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird insgesamt auf knapp 8.500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aichwald/Filderstadt/Aichtal/Wolfschlugen (ES): Zahlreiche Wohnungseinbrüche

Eine böse Überraschung kurz vor Weihnachten mussten die Bewohner von insgesamt sieben Wohnhäusern im Landkreis Esslingen bei ihrer Heimkehr am Montagabend erleben als sie feststellen, dass bei ihnen eingebrochen worden ist.

Gleich dreimal haben Einbrecher im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 22.05 Uhr in Aichwald-Krummhardt zugeschlagen. In der Schönblickstraße und dem Kreuzweg gelangten die Täter über aufgehebelte Türen oder Fenster in die Wohnhäuser und durchsuchten sämtlichen Räume nach Bargeld oder Wertgegenständen. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. In Bernhausen drangen die Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters im selben Zeitraum in ein Einfamilienhaus in der Eisenbahnstraße ein und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Ähnlich erfolgreich waren die Täter bei einem Einbruch in Aichtal-Grötzingen, welcher sich in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in der Kleiststraße ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurden Schmuck und Wertgegenstände in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Im Zusammenhang mit diesem Einbruch dürfte ein Einbruchsversuch in der Otto-Schuster-Straße stehen, wo die Täter im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 20 Uhr versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie mit einem Stein die Scheibe ein, scheiterten aber an einer Zusatzsicherung und ließen von ihrem Vorhaben ab. Der Geschädigten ist in diesem Zusammenhang gegen 16 Uhr eine männliche Person aufgefallen, welcher sich mit einem Handy am Ohr in verdächtiger Weise in Tatortnähe aufgehalten hat. Er wurde wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, schlank, dunkle gewellte Haare, eher dunkler Teint. In Wolfschlugen in der Schubertstraße hebelten die Täter zwischen 16.30 Uhr und 18.50 Uhr das Fenster eines Reihendoppelhauses auf und erlangten auch hier Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Schaden an den sieben Wohnhäusern dürfte sich auf mehrere tausend Euro summieren. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen oder verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen nehmen die jeweiligen Polizeireviere in Esslingen, Filderstadt und Nürtingen entgegen.

Rottenburg (TÜ): Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Zu einer Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe ist es am Montagabend in einem Schnellimbiss in der Marktstraße gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein 48-Jähriger um kurz nach 20 Uhr den Imbiss und geriet mit einem dort anwesenden 56-Jährigen wegen ausstehender Geldzahlungen in Streit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Diskussion mit dem Gaststätteninhaber, was den 48-Jährigen schließlich dazu veranlasste, eine mitgeführte Pistole zu ziehen und diese zunächst gegen den Gastwirt und im Anschluss gegen den 56-Jährigen zu richten. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ der Tatverdächtige die Örtlichkeit und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht angetroffen werden. Nach Anordnung einer Wohnungsdurchsuchung wurde der 48-Jährige schließlich an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung konnten eine Schreckschusspistole sowie Munition aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

