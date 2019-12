Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Tübingen: Kurz vor Mitternacht ist es am "Dammtor" vor Tübingen-Lustnau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 41-jähriger Lenker eines Mercedes, welcher von Bebenhausen in Richtung Tübingen fuhr, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, geriet beim Gegenlenken ins Schleudern und prallte anschließend gegen die Mauer einer Hochwasserrückhalteanlage. Der schwerstverletzte 41-Jährige wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und mit Rettungskräften in ein Tübinger Klinikum verbracht, wo er kurz darauf seinen schwersten Verletzungen erlag. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen

