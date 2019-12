Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch

Reutlingen (ots)

Vorfahrtsverletzung mit drei Verletzten

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen auf der L 378a, zwischen Rommelsbach und Metzingen, auf Höhe der Einmündung nach Sondelfingen, gekommen. Ein 31-Jähriger war gegen 06.30 Uhr mit seinem Mercedes Kleintransporter von Sondelfingen in Richtung der Einmündung unterwegs. Dabei erkannte der Fahrer die Einmündung zu spät, fuhr nahezu ungebremst in die Vorfahrtsstraße ein und kollidierte mit dem Fiat einer 20-Jährigen, die nach Metzingen fahren wollte. Der Fiat wurde durch die Kollision auf einen auf dem Linksabbiegestreifen stehenden Seat eines 48-Jährigen geschoben. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Kleintransporters und des Seat leicht verletzt. Sie konnten jedoch nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die Lenkerin des Fiat wurde jedoch schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Während der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass der Fahrer des Kleintransporters unter Alkoholeinwirkung stand, worauf eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten wurde. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 55 000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Reutlingen war zur Reinigung und Ausleuchtung der Fahrbahn vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Straße bis 08.50 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Reutlingen (RT): Einbruch in Friseurgeschäft

Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt in einen Friseursalon in der Reutlinger Innenstadt verschafft. Der Einbrecher hebelte zwischen 19.45 und 08.45 Uhr mit einem bislang unbekannten Werkzeug die Eingangstür zum Geschäft auf und durchsuchte dieses. Zudem wurden eine Schublade und eine Registrierkasse aufgebrochen. Aus dem Salon wurde schließlich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet.

Köngen (ES): Vorfahrt missachtet

Leicht verletzt wurde der 50-jährige Lenker eines Kleinkraftrades, als er am Samstag gegen 11.50 Uhr auf der Plochinger Straße in Richtung Wernau fuhr und an der Kreuzung Mühlstraße/Unterdorfstraße von einem Pkw erfasst wurde. Dessen 49-jähriger Fahrer eines VW war auf der Mühlstraße unterwegs und übersah vermutlich beim Einfahren in die Kreuzung den Motorroller. Bei dem Aufprall wurde der 50-Jährige auf die Motorhaube geworfen und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Glücklicherweise zog er sich dabei nur leichte Verletzungen zu und konnte nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 9 000 Euro. Der Motorroller war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Filderstadt (ES): Betrunken gegen Hauswand geprallt (Zeugenaufruf)

Am frühen Sonntag ist ein betrunkener Fahrzeuglenker mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Der 20-Jährige war um 03.55 Uhr mit seinem Mercedes-Benz E-Klasse in Sielmingen auf der Lange Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Enge Straße kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr er über den Gehweg und eine Begrenzungsmauer. Danach fuhr er gegen einen Metallzaun und prallte schließlich gegen eine Hauswand, die dabei beschädigt wurde. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von insgesamt circa 32 000 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Er kam während der Unfallaufnahme an die Örtlichkeit zurück und konnte aufgrund einer Personenbeschreibung eines Zeugen als Fahrer ermittelt werden. Bei dem 20-Jährigen wurde eine starke Alkoholeinwirkung festgestellt. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme veranlasst, sein Führerschein wurde einbehalten. An seinem Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 20 000 Euro entstand, wurden zudem frische Spuren festgestellt, die offensichtlich von einem anderen Unfall stammen. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen, insbesondere auch zu einem vorangegangenen Unfallereignis, sich unter Telefon 0711/70913 zu melden.

