Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Polizeifahrzeug beschädigt, Einbrüche, gefährliches Überholmanöver, Verkehrskontrolle, Schlägerei

Reutlingen (ots)

Vorfahrtsverletzung mit drei Leichtverletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen ist es am Freitagabend gegen 17.30 Uhr in der Max-Eyth-Straße, Einmündung Sondelfinger Straße gekommen. Ein 76-jähriger Mitsubishi-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 32-jährigen Audi-Fahrers. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuglenker sowie die 29-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen hinsichtlich eines eventuellen Geschwindigkeitsverstoßes seitens des Audi-Fahrers werden von der Verkehrspolizei Tübingen geführt und dauern an. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste versorgt.

Pfullingen (RT): Polizeifahrzeug beschädigt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen einen 27-Jährigen, der im Verdacht steht, am Freitagabend einen Streifenwagen beschädigt zu haben. Die E-Klasse war gegen 21.15 Uhr aufgrund eines anderen Anlasses bei weiteren Einsatzfahrzeugen in der Marktstraße geparkt, als der Tatverdächtige aus einer Personengruppe heraus den Heckscheibenwischer samt Scheibe beschädigte. Ein weiterer Beteiligter spuckte auf das Einsatzfahrzeug und flüchtete in Richtung Innenstadt. Am Polizeifahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Münsingen (RT): Gefährliches Überholmanöver

Zu einem schadensträchtigen Unfall wegen eines Überholvorgangs ist es am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der B 465 zwischen Münsingen und Ehingen gekommen. Ein 87-Jähriger überholte einen vorausfahrenden Sattelzug mit Auflieger, obwohl seine Sicht durch eine Kuppe eingeschränkt war. Während dem Überholvorgang kam dem 87-jährigen Fahrer des Opel Meriva ein Kleintransporter entgegen, welcher von einem 54-Jährigen gelenkt wurde. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, scherte der Opel-Fahrer so knapp vor dem zuvor überholten Lastzug ein, so dass es noch zur seitlichen Kollision mit diesem kam. Der Unfallverursacher prallte im weiteren Verlauf noch gegen eine Schutzplanke. Zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kleintransporter kam es nicht. Auf Grund der Gefahrenbremsung des Lastzuges, welcher mit Betonteilen mit einem Gewicht von 25 Tonnen beladen war, geriet die Ladung ins Rutschen und beschädigte den Auflieger sowie das Führerhaus, wonach der Sattelzug nicht mehr fahrbereit war. Personen wurden nicht verletzt. Zur Bergung und Räumung der Unfallstelle waren neben dem Abschleppfahrzeug ein Masterlift und ein Kranwagen eingesetzt. Die Fahrbahn war bis 18.50 Uhr zeitweise voll gesperrt. Durch die Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen sowie der Schutzplanke beläuft sich auf ca. 24.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein entsprechendes Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft eingeleitet.

Einbrüche in Wohnhäuser (Nürtingen, Denkendorf, Plochingen, Esslingen)

Insgesamt vier Einbrüche sind am Freitagabend im Landkreis Esslingen zur Anzeige gebracht worden. In Nürtingen hebelte ein Einbrecher die Terrassentür einer Doppelhaushälfte in der Grötzinger Straße zwischen 17.20 Uhr und 20.00 Uhr auf und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Mit derselben Vorgehensweise drang ein Unbekannter zwischen 16.30 Uhr und Mitternacht in Denkendorf in ein Einfamilienhaus in der Karlstraße ein. Sämtliche Schränke und Behältnisse wurden durchwühlt und Bargeld in vierstelliger Höhe gestohlen. Durch Einschlagen eines ebenerdig auf der Gebäuderückseite liegenden Fensters gelangte in den Abendstunden ein Täter in der Silcherstraße in Plochingen in eine Doppelhaushälfte. Das Stehlgut konnte noch nicht abschließend beziffert werden. Mittels einer Leiter, die aus einem Schuppen geholt wurde, ist ein Einbrecher in der Wäldenbronner Straße in Esslingen zu einem Fenster hochgestiegen. Nach Aufhebeln dessen wurde das Haus zwischen 16 Uhr und 21.45 Uhr betreten und durchsucht. Ob und wieviel der Täter erbeutet hatte, konnte noch nicht festgestellt werden. In allen Fällen sicherten die Spezialisten der Kriminalpolizei Spuren.

Altdorf (ES): Verkehrskontrolle

Gleich mehrere Verstöße sind am frühen Samstagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in Altdorf festgestellt worden. Gegen 01.45 Uhr wurde ein, mit vier Personen besetzter, Pkw Hyundai in der Kirchstraße einer Kontrolle unterzogen. Beim 19-jährigen Fahrzeuglenker wurden Anhaltspunkte für einen Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Ein Vortest verlief ebenfalls positiv, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Einer der Fahrzeuginsassen führte Betäubungsmittel mit sich. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten unterhalb des Lenkrads ein Behältnis mit Marihuana, im Kofferraum Verpackungsmaterial sowie im Handschuhfach ein Schlagstock aufgefunden werden. Entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Esslingen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Freitagvormittag auf der Champagnestraße zwischen Ostfildern-Parksiedlung und Esslingen-Weil gekommen. Zu dem Unfall kam es, als eine 70-Jährige aus Esslingen gegen 10.50 Uhr mit ihrem Renault die Champagnestraße von Ostfildern kommend in Richtung Esslingen befuhr. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie am Ausgang einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte hierbei den ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi einer 45-Jährigen aus Ostfildern. Durch den Zusammenstoß wurde die 45-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 14.500 Euro.

Kirchheim/Teck (ES): Abgestellten Anhänger übersehen

Die Polizei Kirchheim/Teck ist am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall in die Einsteinstraße gerufen worden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 77-Jähriger aus Weilheim/Teck gegen 19.30 Uhr mit seinem Mercedes die Einsteinstraße in Richtung Jesinger Straße befuhr. Hierbei übersah er jedoch einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Sattelanhänger. Der 77-Jährige fuhr nahezu ungebremst auf den Anhänger auf, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik verbracht. An dem Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Am Anhänger entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro.

Tübingen (TÜ): Wechselseitige Körperverletzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag um 02:30 Uhr gekommen. Nach derzeitigem Stand gerieten in der Haaggasse zwei Personengruppen aneinander. Als die hinzugerufenen Streifenwagenbesatzungen vor Ort eintrafen, mussten die Personen voneinander getrennt werden. Bei der Auseinandersetzung, wo vermutlich die Alkoholisierung der Beteiligten eine erhebliche Rolle gespielt haben dürfte, wurden drei Personen im Alter von 20, 28 und 30 Jahren leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Tübingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Unfall durch Fehler beim Abbiegen

Weil ein 52-jähriger VW Golf Fahrer zu früh mit seinem Abbiegevorgang begonnen hat, ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00.50 Uhr auf der L 389, zwischen Weiler und Hirrlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Er übersah eine 24-Jährige, die mit ihrem Opel Corsa aus Hirrlingen kommend in Richtung Weiler weiterfahren wollte. Die Opel-Fahrerin versuchte noch dem abbiegenden Pkw auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Reutlingen



Tina Rempfer, PvDin - Tel. 07121 / 942 - 2224





E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell