Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Trickbetrüger auf Weihnachtsmarkt; Verkehrsunfall mit Verletztem; Einbruch in Wohnhaus; Gefährliche Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Trickbetrüger unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Trickbetrüger hat am Donnerstag, gegen 19 Uhr, auf dem Weihnachtsmarkt in der Wilhelmstraße gleich dreimal zugeschlagen. In allen drei Fällen täuschte er an den Verkaufsständen Interesse an den ausgestellten Waren vor und erwarb jeweils etwas. Die Artikel bezahlte er dann mit einem Zweihundert Euro Geldschein. Dann war es ihm doch zu teuer und er gab das Gekaufte samt Wechselgeld zurück. Durch die geschickte Gesprächsführung abgelenkt, bemerkten die Verkäufer erst später, dass er bei der Rückgabe des Wechselgeldes jeweils einen beträchtlichen Teil der Summe unterschlagen hatte. In einem weiteren Fall bemerkte die Verkäuferin den Betrug rechtzeitig, sodass es ihr gelang dem Ganoven das restliche Wechselgeld wieder aus der Hand zu nehmen, woraufhin dieser sich entschuldigte und zu Fuß weglief. Der Unbekannte wird als etwa 60 Jahre alt, von kräftiger Statur und etwa 165 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte ein rundes Gesicht mit kleinen Warzen, kurze Haare und seitlich im Mund eine auffallende Zahnlücke. Bekleidet war der als insgesamt ungepflegt beschriebene Betrüger mit einer blauen Jeans und einer braunen Jacke. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

Esslingen (ES): Gestürzt und mit Pfeiler kollidiert

Ein 17-Jähriger ist am Freitagmorgen in der Steinbeisstraße in Zell mit seinem Kraftrad gestürzt und mit dem Pfeiler einer Überdachung kollidiert. Der Jugendliche kam mit seiner KTM gegen 7.30 Uhr wohl aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und prallte gegen den Pfosten. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst um den Verletzten, der in der Folge in eine Klinik eingeliefert wurde. Angaben zum Gesamtschaden an dem Stützpfeiler und der total beschädigten Maschine liegen noch nicht vor. (mr)

Neuffen (ES): Abwesenheit ausgenutzt

Die Abwesenheit der Bewohner hat sich am Donnerstagabend ein Einbrecher in Neuffen zu Nutze gemacht. Der Täter wuchtete zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr mit einem Werkzeug die Terrassentür eines Wohnhauses in der Eichenstraße auf und durchsuchte das Innere. Wie bislang bekannt ist, fiel dem Kriminellen Bargeld in noch unbekannter Höhe in die Hände. Seine hinterlassenen Einbruchsspuren wurden von Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert. (mr)

Großbettlingen (ES): Auf am Boden Liegenden eingetreten (Zeugenaufruf)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Roßdorf nach einem Vorfall, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Donnerstagabend, gegen 20.20 Uhr, in der Scheidwasenstraße zugetragen hat. Ein 17-Jähriger bemerkte zu diesem Zeitpunkt, dass sich mehrere ungefähr gleichaltrige Personen offenbar an seinem Motorroller zu schaffen machten. Der Jugendliche stieß einen aus dieser Gruppe deshalb beiseite und wurde daraufhin selbst gepackt und zu Boden gedrückt. Anschließend traten mehrere Personen auf den 17-Jährigen ein und verletzten ihn an Kopf und Oberkörper. Die Gruppe flüchtete schließlich in Richtung Nürtinger Straße. Zuvor hatte einer der Täter noch das Mobiltelefon des Jugendlichen beschädigt. Die Beschädigungen am Roller und dem Handy belaufen sich auf schätzungsweise 850 Euro. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern, die mit Jogginghosen bekleidet waren und Deutsch sprachen, werden unter der Telefonnummer 07022/41099 erbeten. (mr)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell