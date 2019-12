Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Friseursalon und Wohnungen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Haarpflegeprodukte entwendet

Mehrere Haarpflegeprodukte hat ein Einbrecher aus einem Friseursalon in der Metzgerstraße gestohlen. Der Unbekannte drang zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, sechs Uhr, über eine Schiebetür in das Gebäude ein und versuchte dort noch vergeblich, eine Innentür aufzuhebeln. Mit seiner Beute gelang dem Täter in der Folge zu Flucht. Der Gesamtwert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Ebenso steht der verursachte Sachschaden noch nicht fest. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Pkw contra Motorrad

Mit diversen Verletzungen, die in der Folge ambulant behandelt werden mussten, ist ein 28-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war kurz vor 17 Uhr mit seinem Motorroller auf der Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim unterwegs und wurde von einer entgegenkommenden, 21 Jahre alten Frau offenbar übersehen, die mit ihrem Opel nach links auf den Zubringer zur B 465 abbiegen wollte. Bei der Kollision schleuderte der 28-Jährige gegen die Windschutzscheibe und die Motorhaube des Wagens und stürzte zu Boden. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf zirka 7.000 Euro. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Radfahrer angefahren und verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, den eine 81-Jährige am Donnerstagnachmittag in Kirchheim verursacht hat, ist ein Radfahrer leicht verletzt worden. Die Seniorin fuhr gegen 15.45 Uhr mit ihrem VW Golf die Alleenstraße entlang und beabsichtige, nach links in die Plochinger Straße abzubiegen. Ein ihr entgegenkommender Autofahrer, der seinerseits nach rechts in die Plochinger Straße abbiegen wollte, hielt vor der Einmündung an, um einem neben ihm fahrenden Radfahrer den Vorrang zu gewähren. Die 81-Jährige deutete das Anhalten des entgegenkommenden Autofahrers offenbar falsch und bog vor diesem nach links ab. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem 42-jährigen Radler, der noch vergeblich versucht hatte auszuweichen. Die Verletzungen des Mannes mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro. (mr)

Plochingen (ES): Wohnungstür gewaltsam geöffnet

Gewaltsam ist ein Unbekannter in der Zeit zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, sechs Uhr, in eine Wohnung eines Gebäudes in der Marktstraße eingebrochen. Durch das Aufhebeln der Wohnungstür gelangte der Täter ins Innere und stieß dort auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Wie hoch der angerichtete Sachschaden zu Buche schlagen wird ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Durch Auffahrunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 22-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der B 465 erlitten. Gegen 17.25 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit einem Mercedes Vito die Bundesstraße von Dettingen herkommend in Richtung Kirchheim. Der Mann war gerade dabei, vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, als er von seinem Navigationsgerät aufgefordert wurde, auf die A8 aufzufahren. Daher lenkte er wieder zurück nach rechts und übersah einen dortigen VW Golf. Beim Aufprall in dessen Heck verletzte sich der 22-jährige Golf-Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro. (mr)

Kohlberg (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Durch das Aufhebeln eines Fensters hat sich ein Unbekannter zwischen Donnerstag, acht Uhr, und Freitag, 0.20 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Haldenstraße verschafft. Anschließend durchsuchte er in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen, bevor er unerkannt flüchtete. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Stopp-Stelle missachtet

Glück im Unglück hatte ein zehnjähriger Radler, der am Donnerstag an der Kreuzung Lange Straße / Sielminger Hauptstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Bub war gegen 11.15 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Lange Straße in Richtung Sielminger Hauptstraße unterwegs. Ohne auf die Stopp-Stelle zu achten und ohne anzuhalten, fuhr er in die Sielminger Hauptstraße ein. Dabei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Golf. Dessen 70 Jahre alte Fahrerin hatte trotz ihrer geringen Geschwindigkeit keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge bei der das Kind auf die Fahrbahn stürzte. Der Zehnjährige, der einen Helm getragen hatte, wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt und nachfolgend von einem Rettungswagen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten 500 Euro überschaubar. (cw)

Ostfildern-Kemmnat (ES): Gegen Baum gekracht

Deutlich zu schnell unterwegs war ein 18-Jähriger, der am Donnerstagmittag an der Einmündung der Sillenbucher Straße in die Heumadener Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 15.10 Uhr mit seinem 5er BMW auf der Sillenbucher Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Heumadener Straße einbiegen. Dabei war er aber so schnell, dass ihm in der Kurve das Heck ausbrach und er die Kontrolle über den Wagen verlor. Nachfolgend kam er mit dem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte frontal gegen einen Baum. Der Heranwachsende wurde bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt. Sein BMW wurde allerdings so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt (ES): In Wohnung eingestiegen

Am Donnerstagabend ist ein Unbekannter in eine Wohnung in der Schönbuchstraße eingestiegen. Der Dieb nutzte gegen 19.30 Uhr ein möglicherweise offenstehendes Fenster und kletterte in das angrenzende Schlafzimmer. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen. Aufgrund der verursachten Geräusche wurden die anwesenden Bewohner aufmerksam, konnten jedoch nur noch ihr durchsuchtes Schlafzimmer feststellen. Der Einbrecher hatte sich bereits mit Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert aus dem Staub gemacht. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (sf)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 80-Jähriger am Donnerstagabend, gegen 18.05 Uhr, an der Einmündung Herderstraße / Schorndorfer Straße verursacht hat. Der Senior befuhr dabei mit seiner Mercedes B-Klasse die Herderstraße und übersah beim Linksabbiegen in die vorfahrtsberechtigte Schorndorfer Straße eine 26-jährige Fahrerin eines Opel Corsa, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es entstand jedoch nur Sachschaden. Dieser wird auf 7.000 Euro geschätzt. (sf)

