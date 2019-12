POL-RT: Verkehrsunfälle; Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet; Weitere Einbrüche in Wohnhäuser

Polizeipräsidium Reutlingen

Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Mittwochmorgen an der Kreuzung Stuttgarter Straße / In Laisen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 41-Jähriger gegen 5.40 Uhr mit seinem VW Lupo auf der Stuttgarter Straße aus Richtung Metzingen unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW Touran eines 59 Jahre alten Mannes. Dieser war von der Straße In Laisen herkommend in die Kreuzung eingefahren und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Metzingen einbiegen. Beide Fahrer, die ihren Angaben zufolge jeweils bei Grün in die Kreuzung gefahren sein wollen, blieben unverletzt. Ihre beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen bittet Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (cw)

Nürtingen (ES): Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet

Übelst beschimpft und beleidigt wurden Beamte des Polizeireviers Nürtingen, die am frühen Mittwochmorgen von einem Taxifahrer zu Hilfe gerufen worden waren. Dieser hatte einen 24-Jährigen Fahrgast gegen 1.45 Uhr in der Stuttgarter Straße abgesetzt, wonach sich der betrunkene und aggressive junge Mann weigerte, den Fahrpreis zu entrichten. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten trat er äußerst aggressiv auf, verweigerte die Angaben seiner Personalien und beleidigte sie mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Gegen die nachfolgende Ingewahrsamnahme setzte er sich heftig zur Wehr, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde, seinen Dienst aber fortsetzen konnte. Der 24-Jährige durfte anschließend seinen Rausch in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers ausschlafen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (cw)

Nürtingen-Oberensingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Grötzinger Straße eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher zwischen 23 Uhr und 8.30 Uhr gewaltsam Zugang und durchsuchte im Anschluss in allen Räumen die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sf)

Beuren (ES): Bus verunglückt

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag an der Einmündung Linsenhofer Straße und Balzholzer Straße ereignet hat. Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses wartete an der Bushaltestelle Balzholzer Straße auf einen Anschlussbus. Als von diesem Fahrgäste in seinen Bus umgestiegen waren wollte er losfahren und legte die Fahrstufe ein, als sich der Bus seinen Angaben zufolge plötzlich alleine in Bewegung setzte und stark beschleunigte. Dem Fahrer gelang es noch, durch einen großen Bogen zwei Jugendlichen auszuweichen, die den Überweg an der Einmündung passierten. Dabei touchierte er aber einen aus Richtung Tunnel heranfahrenden Ford Transit eines 64-Jährigen. Anschließend prallte der Bus gegen einen Schaltkasten, eine Straßenlaterne und gegen einen kleineren Baum, wobei auch ein dort geparkter Pkw beschädigt wurde. Erst nach etwa einhundert Metern gelang es dem 53-Jährigen, seinen Bus unter Kontrolle zu bekommen und anzuhalten. Der Fahrer des Ford und seine 54-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte beide zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Busfahrer und seine acht Fahrgäste blieben unverletzt. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Auch der Linienbus wurde abgeschleppt und zur Begutachtung durch einen technischen Sachverständigen sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 35.000 Euro geschätzt. Während der Dauer der Unfallaufnahme musste die Linsenhofer Straße zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte geregelt. (cw)

Nürtingen (ES): Weiterer Einbruch in Zizishausen

Am Mittwochmorgen ist der Polizei ein weiterer Einbruch im Stadtteil Zizishausen gemeldet worden. Ein Unbekannter gelangte zwischen Dienstag, 13.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, durch das Aufhebeln eines Erdgeschossfensters in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Vorderen Feld und machte sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen. Ob der Täter auch Beute machte, steht derzeit noch nicht fest. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit mehreren hundert Euro. Im Laufe des Dienstags war bereits ein Wohnhaus in der benachbarten Zugäckerstraße ins Visier eines Kriminellen geraten. In diesem Fall hatte der Unbekannte unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet (siehe Pressemitteilung vom 18.12.2019 / 12.33 Uhr). (mr)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Drei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der B 27 an der Abfahrt Tübingen-Lustnau ereignet hat. Ein ortsunkundiger 28-Jähriger war gegen 8.20 Uhr mit seinem Citroen Jumper auf der Bundesstraße von Stuttgart herkommend unterwegs. An der Abfahrt nach Lustnau ordnete er sich zunächst auf der Ausfahrtspur ein. Als er merkte, dass er sich falsch eingeordnet hatte, wollte er wieder nach links auf die B 27 wechseln und schaute dabei in den linken Außenspiegel. Dabei übersah er, dass der Verkehr auf der Ausfahrtspur ins Stocken geraten war. Trotz einer Notbremsung krachte er mit großer Wucht ins Heck eines dort vor ihm langsam fahrenden Klein-Lkw eines 63-Jährigen. Beide Fahrer und ein im Klein-Lkw mitfahrender 29-Jähriger wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle Drei wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Transporter des Unfallverursachers wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

