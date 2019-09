Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Warnbake und Baustellenschild in Mandern gestohlen

Trier (ots)

In der Nacht auf Samstag, den 31.08.2019, wurde in Mandern, im Flürchen, vor einem Neubau eine Warnbake und Verkehrsschild (VZ 123/Gefahrenzeichen Arbeitsstelle)entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel.-Nr.: 06503-915110.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell