Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Hintertiefenbach (ots)

Am 3. September befuhren ein Lkw sowie ein dahinter folgendes Kleinkraftrad kurz vor 8 Uhr die Hauptstraße in Hintertiefenbach von Göttschied kommend in Richtung L 160. Bei der Ortsdurchfahrt musste der Lkw-Fahrer wegen eines am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuges verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Anschließend fuhr das Kleinkraftrad vermutlich wegen zu geringen Sicherheitsabstandes auf den Lkw auf. Hierdurch kam der 17-jährige Kradfahrer zu Fall, erlitt dabei aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Lediglich am Krad entstand leichter Sachschaden.

