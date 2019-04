Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol in der Hansestadt Greifswald

Greifswald (ots)

Am 10.04.2019 gegen 19:15 Uhr ereignete sich in Greifswald ein Verkehrsunfall. Der 32-jährige Fahrer eines Mercedes Vito aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald kam in der Gerhardt-Katsch-Straße nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Laternenmast. Der Fahrzeugführer verließ den Unfallort, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder zu seinem Fahrzeug zurück und wurde dort durch Polizeibeamte des PHR Greifswald in Empfang genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,1 Promille. Neben Entnahme einer Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheines wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet. Da von dem umgeknickten Lichtmast eine Gefahr ausging, wurde dieser durch Kameraden der Greifswalder Berufsfeuerwehr gesichert, bis Mitarbeiter der Stadtwerke die Stromzufuhr trennten. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 EUR im Auftrag Stefan Neumann Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

