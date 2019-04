Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Flüchtender Kradfahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer-Zeugenaufruf der Polizei Ueckermünde

Ueckermünde (ots)

Am 10.04.2019 gegen 15:45 Uhr führten die Polizeibeamten des PR Ueckermünde eine Verkehrskontrolle an der Ueckerbrücke in Ueckermünde durch. Schwerpunkt war die Kontrolle von Motorrädern. Als die Beamten zwei auf die Kontrollstelle zufahrende Motorräder kontrollieren wollten, fuhren diese mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf dem Neuen Bollwerk in Richtung Bahnhaltestelle im Stadthafen davon. Hier musste ein Passant bereits beiseite springen, um nicht angefahren zu werden. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und fuhren schließlich mit eingeschaltetem Sondersignal hinter einem der beiden Motorräder her, nachdem sich diese getrennt hatten. Auf dem Deich in Ueckermünde mussten auf Grund des äußerst rücksichtslosen Verhaltens des Motorradfahrers zwei weitere Passanten mit Hund beiseite springen. Am Klockenberg angekommen, nahm das Motorrad noch drei Kfz (zwei PKW und ein weißer Transporter) die Vorfahrt, sodass es auch hier beinahe zu Unfällen kam. Das Motorrad wurde schließlich in der Belliner Str. gestoppt und der 17-jährige Fahrer gestellt. Es wurden Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Die Polizei sucht jetzt nach den genannten Passanten und Kfz-Führern, welche als Zeugen in der Sache in Frage kommen, da diese vor Ort nicht mehr festgestellt werden konnten. Die Zeugen mögen sich im Polizeirevier Ueckermünde unter 039771/82-0 oder einer anderen Polizeidienststelle melden.

