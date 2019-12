Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Zu schnell und von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, den eine 51-Jährige am Montagmittag auf der Überleitung der B 312 auf die B 28 verursacht hat. Die Frau war gegen 14 Uhr mit ihrem Nissan Primera auf der B 312 aus Richtung Stuttgart herkommend unterwegs und wollte an der Ausfahrt auf die B 28 in Richtung Bad Urach abfahren. In der Rechtskurve der Abfahrt verlor sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und kam ins Schleudern. Der Nissan krachte in die Leitplanken, wurde aufgeladen und kam nachfolgend, entgegen der Fahrtrichtung, mit der gesamten Fahrzeuglänge auf der Leitplanke zum Stehen. Die Fahrerin wurde nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste aufwändig mittels eines Kranens geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die Abfahrt zur B 28 bis kurz nach 15 Uhr gesperrt werden (cw)

Tübingen (TÜ): Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall am Montagvormittag auf der B 296 erlitten. Die 62-Jährige war gegen zehn Uhr mit ihrem Audi A 4 auf der Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Unterjesingen unterwegs. Verkehrsbedingt musste die Frau auf Höhe der Einfahrt zum Ammerhof anhalten. Ein nachfolgender, 54 Jahre alter Lenker eines Ford Transit bemerkte den stehenden Pkw zu spät. Trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers krachte er so heftig ins Heck des Audi, dass sich die Fahrerin verletzte und an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von zirka 13000 Euro entstand. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis zur Räumung der Fahrbahn kurz nach elf Uhr wurde der Verkehr von Polizeibeamten an der Unfallstelle vorbei geregelt. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell