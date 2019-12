Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Leerer Reisebus mit Pkw zusammengestoßen -

Lorch (ots)

Beim Abbiegen ist am Freitagnachmittag leerer Reisebus mit einem Pkw einer 62-Jährigen zusammengestoßen. Der 37 Jahre alte Busfahrer hatte die L 1154 von Göppingen kommend befahren und wollte um 13:40 Uhr nach links in die Gmünder Straße in Richtung Stadtmitte abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden Hyundai-Lenkerin, welche aus Richtung Lorch kommend die Wilhelmstraße befuhr. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An dem Hyundai war wirtschaftlicher Totalschaden von circa 3.000 Euro und an dem Reisebus ein Schaden von circa 5.000 Euro entstanden.

