POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und anderes

Bopfingen: Auffahrunfall

Auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen fahrend kam ein Pkw-Lenker am Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr auf Höhe Himmelreich ins Schleudern und prallte alleinbeteiligt in die Leitplanke. Der Schaden an dem Pkw, an dem Totalschaden entstand, wird auf ca. 3000 Euro beziffert. Die Höhe des Schadens an der Leitplanke ist derzeit noch nicht bekannt. Durch den vorausgegangenen Unfall kam es bei stockendem Verkehr gegen 6.30 Uhr zu einem Folgeunfall. Hier war eine 22-jährige Audi-Lenkerin auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 40-jährigen Skoda-Lenkers aufgefahren, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro entstanden ist.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Aus Unachtsamkeit kam eine 19-jährige Ford-Lenkerin am Donnerstag gegen 9.30 Uhr von der Fahrbahn ab und touchierte eine Leitplanke, als sie zwischen Ellwangen und Beersbach unterwegs war. Während an der Leitplanke kein Schaden entstand, wird dieser am Pkw auf ca. 500 Euro beziffert.

Spraitbach: Einbruch in Kindergarten Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen drang ein Unbekannter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude eines Kindergartens in der Buchstraße ein. Zuvor hatte erfolglos versucht die Terrassentür zu öffnen. Aus dem Büroraum entwendete er einen kleinen Bargeldbetrag. Der Sachschaden beträgt ca. 500,00 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Beim Befahren des Baldungkreisverkehrs in Richtung Innenstadt verursachte am Freitagmorgen eine 26-jährige Suzuki-Lenkerin gegen 7.40 Uhr einen Auffahrunfall, als sie aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt vor ihr haltenden Pkw einer 46-jährigen VW-Lenkerin auffuhr. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Lorch: Fußgängerin von Pkw erfasst.

Am Freitagmorgen kam es gegen 7 Uhr auf der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Innenstadt fahrender 55-jähriger Renault-Lenker erfasste zwischen der Einmündung Götzenbachstraße und Bahnhof eine 17-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn überquerte. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 3500 Euro beziffert.

