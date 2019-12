Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nachfolgend wird eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart mit Zeugenaufruf veröffentlicht POL-S: Jugendlicher Pkw-Lenker flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart/Reutlingen (ots)

Stuttgart und Esslingen Beamte des PRev5 Ostendstraße ist am frühen Mittwochmorgen (25.12.2019), gegen 00.50 Uhr, ein schwarzer BMW aufgefallen, da dieser auf der Neckarstraße in Stuttgart mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Nachdem das Fahrzeug von der Neckarstraße nach links in die Villastraße und danach nach rechts in den Schwanenplatztunnel abgebogen war, wollten die Beamten das Fahrzeug im Tunnel für eine Verkehrskontrolle stoppen. Der Lenker ignorierte jedoch die Anhaltesignale und bog im Tunnel nach rechts auf die B10 in Richtung Esslingen ab. Auf Höhe der Ausfahrt "Gaisburger Brücke" beschleunigte der Lenker das Fahrzeug auf eine geschätzte Geschwindigkeit von über 140 km/h. Der BMW flüchtete im Anschluss weiter bis zur Ausfahrt Oberesslingen. Mittlerweile waren auch Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen an der Verfolgung des Fahrzeugs beteiligt. Die Flucht führte weiter durch die Ortschaften Deizisau, Altbach, Plochingen, Reichenbach und Ebersbach. An der Anschlussstelle Ebersbach fuhr der Pkw wieder auf die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart auf, die er an der Anschlussstelle Esslingen-Zell wieder verließ. In Esslingen-Zell hielt der Pkw gegen 01.15 Uhr in der Steinbeisstraße an und drei Personen flüchteten aus dem Auto. Alle drei Insassen konnten kurz darauf von Beamten des Polizeireviers Esslingen festgenommen werden. Es handelte sich dabei um den 15-jährigen Fahrer, eine 15-jährige Mitfahrerin und einen 16-jährigen Mitfahrer. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte der 15-jährige Fahrer den seit August 2017 stillgelegten neunzehn Jahre alten BMW von einem Firmengelände in Waiblingen entwendet. Auch die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen hatte er zuvor gestohlen. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Zeugen und etwaige Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des PRev5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell