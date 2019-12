Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Trickdieb auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs - Zeugenaufruf !!!!

Frankenthal (ots)

Ein bisher unbekannter Täter begeht einen Trickdiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt. Gegen 20:00 Uhr verwickelt der bislang nicht bekannte Täter eine Mitarbeiterin eines Handwerksstandes auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt (Rathausplatz / Bahnhofstraße vor der Hypovereinsbank) in ein Gespräch und möchte einen 200 EUR Schein gewechselt bekommen. In einem günstigen Moment entwendet der Täter seinen eigenen Geldschein wie auch zwei 50 EUR Scheine, die das Opfer ihm bereits gegeben hatte. Anschließend flüchtet er zu Fuß in Richtung Speyrer Straße. Eine sofortige Nacheile sowie eine Fahndung der Beamten der Weihnachtsmarktstreife endet ergebnislos.

Der Täter wird von dem Opfer und einem Zeugen wie folgt beschrieben:

- Ca. 60 Jahre alt - Ca. 175 cm groß - Süd-ost-europäischer Phänotyp - Dicklich - Dunkle Jacke / Hose - Auffällig gebückte Haltung / Buckel - Spricht mit starkem rumänischen Akzent

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

