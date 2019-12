Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Diebstahl aus Frisörgeschäft

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:00 Uhr kam eine Frau in einen Frisörsalon in der Hauptstraße und bat um einen Termin. Sie sprach nur sehr gebrochen Deutsch. Da sich männliche Kundschaft im Laden befand und die Frau deshalb ihr Kopftuch nicht abnehmen wollte, ist sie in den Aufenthaltsraum der Mitarbeiter gebracht worden. Dort war sie kurz alleine und konnte eine Geldmappe an sich nehmen. Sie verzichtete dann auf einen Termin, kaufte nur ein Shampoo und verließ den Laden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Die Frau wird wie folgt beschrieben: circa Mitte 30 Jahre alt, etwa 165 cm groß, bekleidet mit einem beige/orangen Kopftuch. Sie habe selbst angegeben, Inderin zu sein. Zeugen, die weitere Angaben zur der Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

