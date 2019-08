Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.08.19

Eschwege (ots)

Um 22:15 Uhr befuhr gestern Abend eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Teistungen die B 27 in Richtung Göttingen. In der Gemarkung von Albungen kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbären, der tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

1000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Vormittag in der Bismarckstraße in Eschwege ereignet hat. Um 10:45 Uhr beschädigte eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege beim Einparken einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes.

Um 18:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 67-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die B 400 zwischen Krauthausen und Wichmannshausen. Im Einmündungsbereich zur B 27 beabsichtigte er nach links abzubiegen musste aber verkehrsbedingt Vorfahrt gewähren und anhalten. Ein nachfolgender 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremen hielt ebenfalls an. Beim Wiederanfahren wurde er - nach seinen Angaben - von der Sonne geblendet und fuhr dadurch auf den noch vor ihm befindlichen Jeep auf. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

In der Gemarkung von Werleshausen (B 27) kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das heute Morgen, um 06:29 Uhr, von dem Pkw eines Fahrers aus Witzenhausen erfasst wurde. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Nachträglich angezeigt wurde noch eine Unfallflucht, die sich in der Gemarkung von Gertenbach ereignet hat. Vermutlich am 21. oder 22.08.19 befuhr ein Pkw-Fahrer die K 70 von Albshausen in Richtung Gertenbach. Um auf den dortigen Bolzplatz zu gelangen, wurden drei Absperrpfosten beschädigt. Mit dem Pkw wurde der Bolzplatz und das angrenzende Feld befahren, wobei eine oberflächliche Ölspur hinterlassen wurde. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Aufgrund von Hinweisen richtet sich der Verdacht gegen einen 18-Jährigen aus Witzenhausen.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch in der Straße "Hinter dem Deich" in Witzenhausen aus einem Pkw ein schwarzes Lederportmonee mit Bargeld und einem Ausweis entwendet. Der Pkw war verschlossen auf einem Parkplatz gegenüber eines Fahrradgeschäftes geparkt. Lediglich das Glasschiebedach war geöffnet. Der unbekannte Täter zog sich offenbar auf der Beifahrerseite an der Dachreling hoch, stütze sich auf dem Glasschiebedach ab und griff in das Fahrzeuginnere, um die Geldbörse zu erlangen. Dabei löste er den Alarm des Autos aus, konnte aber noch unerkannt flüchten. Schaden: 150 EUR.

Angezeigt wurde heute Morgen eine Sachbeschädigung zum Nachteil der "Pro Witzenhausen GmbH". Unbekannte zerstörten die Einrichtung der Hütte (Station 10) am Kirscherlebnispfad. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt und könnte bis zum Mai 2019 zurückreichen.

