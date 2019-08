Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.08.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 27.08.19, 15:00 Uhr und dem 28.08.19, 08:30 Uhr wurden in der Straße "Am Bahnhof" in Wanfried auf einem Firmengelände ein fünf Meter hoher Bretterstapel umgestoßen und mehrere mittels Gewebeband gebündelte Holzlatten-Pakete aufgeschnitten. Der Sachschaden wird seitens der geschädigten Firma mit 500 EUR angegeben.

In der Wiesenstraße in Eschwege haben noch unbekannte Täter am gestrigen Dienstagabend, um 20:20 Uhr, ein Dachfenster des dortigen Gartencenters eingeworfen, was durch eine Videokamera festgehalten wurde. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Um 04:50 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die B 7 zwischen Hessisch Lichtenau und Fürstenhagen, als eine Rotte Wildschweine die Bundesstraße überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem der Tiere, das am Unfallort verendete. Ein nachfolgender tschechischer Lkw-Fahrer konnte ebenfalls nicht ausweichen und kollidierte mit einem Frischling, der ebenfalls tödlich verletzt wurde. Der gesamte Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Eine Unfallflucht wird vom Rewe-Parkplatz in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau gemeldet. Am 27.08.19 wurde dort zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr ein weißer Suzuki Swift im linken Frontbereich angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise auf den Flüchtigen: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 16:35 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen die Gelsterstraße in Witzenhausen in Richtung Carl-Ludwig-Straße. Im Kreuzungsbereich zur Gartenstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 54-Jährigen aus Hohe Börde gefahren wurde. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell