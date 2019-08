POL-ESW: Pressebericht vom 27.08.19

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 18:36 Uhr ereignete sich gestern Abend ein Unfall bei dem zwei Fahrradfahrer beteiligt waren. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr zur Unfallzeit ein Kind (Junge) mit einem Kinderfahrrad die Straße "Brühl" in Eschwege. Das Kind kam aus Richtung Innenstadt und fuhr in Richtung Wiesenstraße. Zu dieser Zeit befuhr ein 57-Jähriger Eschweger mit seinem Fahrrad die Straße "Hinter der Mauer" in Richtung "Brühl". Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrräder, wobei der 57-Jährige aufgrund der Beschilderung die Vorfahrt missachtete. Durch den Zusammenstoß wurde er zudem leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt. Das Kind entfernte sich von der Unfallstelle. Da es hinsichtlich des Unfallhergangs noch Unstimmigkeiten gibt, bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter 05651/9250 melden.

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern Vormittag, um 09:50 Uhr, in der Hilberlachestraße in Bad Sooden-Allendorf. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf musste verkehrsbedingt abbremsen, was ein nachfolgender 53-Jähriger aus Marsberg zu spät bemerkte und mit seinem Klein-Lkw leicht auffuhr, wodurch geringer Sachschaden entstand.

Diebstahl

Nachträglich angezeigt wurde gestern noch der Diebstahl einer Geldbörse. In einer Gaststätte "Im Rothebach" in Meißner-Weidenhausen wurde am vergangenen Freitag, 23.08.19 zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr die Geldbörse aus einer Handtasche entwendet. Nach Angaben der 53-Jährigen Geschädigten aus der Gemeinde Meißner befanden sich neben Bargeld auch persönliche Ausweisdokumenten und Bankkarten in dem Portmonee. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 21:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3147 zwischen Hessisch Lichtenau und Hopfelde. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 150 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Eine Unfallflucht wird vom Lidl-Parkplatz im Laubenweg in Witzenhausen gemeldet. Beim Ein- oder Ausparken wurde ein schwarzer Skoda Fabia im linken hinteren Bereich touchiert, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand. Vom verursachenden Fahrzeug war roter Farbabrieb festzustellen. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 23.08.19 und dem 26.08.19 wurden in der Feldgemarkung "Auf dem Rott" in Witzenhausen-Ermschwerd die Abdeckplane von 130 Heuballen gestohlen. Dabei handelt es sich um grüne wasserfeste Fleeceplanen. Der Schaden wird mit 380 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

