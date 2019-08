Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 26.08.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

In der Nacht von Sonntag auf Montag waren in Eschwege Einbrecher unterwegs.

Gegen 01.15 Uhr wurden Pflegekräfte des AWO Seniorenzentrums in der Döhlestraße auf eine männliche Person aufmerksam, die sich offenbar Zutritt zum Haupthaus verschafft hatte und dort mehrere Spinde in den Umkleideräumen durchsuchte. Im Anschluss durchsuchte der Unbekannte offenbar auch noch einen auf dem Gelände abgestellten Pkw, entfernte sich dann aber vor Eintreffen der Polizei vom Tatort, ohne Diebesgut mitzunehmen. Der Täter wird von den Pflegekräften wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180-185 cm groß, kräftig, bekleidet mit schwarzem Oberteil, heller kurzer Hose und Basecap.

In der Seniorenwohnanlage St. Elisabeth in der Carl-Adolf-Eckhardt-Straße kam es offenbar heute Morgen ebenfalls zu einem Einbruchsversuch. In der Zeit von 04.00 bis 04.30 Uhr hatten sich die unbekannten Täter über ein offenstehendes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten im Küchenbereich verschafft, in dem sie zuvor das vorhandene Fliegengitter vor dem Fenster durchtrennten. Im Inneren wurden die Täter dann aber bei dem Versuch, die Räumlichkeiten zu durchsuchen, vermutlich gestört und ließen daher von ihrem weiteren Vorhaben ab und verließen die Tatörtlichkeit, ohne etwas zu entwenden. Hier richteten die Täter jedoch Sachschaden in Höhe von 100.-EUR an.

Hinweise nimmt in diesen Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstagabend, 20.30 Uhr und Sonntagabend, 18.30 Uhr wurde in Witzenhausen An der Bohlenbrücke auf dem Parkplatz des tegut-Marktes der geparkte Pkw eines 33-Jährigen aus Witzenhausen, ein schwarzer VW Passat, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht genau bekannt.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell