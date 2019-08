Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 26.08.2019

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Streit mündet in körperlicher Auseinandersetzung

Am Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr kam es in Witzenhausen aus einer Personengruppe heraus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männer aus Witzenhausen bzw. Bad Sooden-Allendorf. Offenbar nach einer vorherigen Beleidigung seitens des 19-Jährigen schlug der aus Bad Sooden-Allendorf kommende 23-Jährige den aus Witzenhausen kommenden 19-Jährigen mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Als der 23-Jährige flüchten wollte, lief der 19-Jährige hinterher und wollte sich den Täter mittels einer Fahrradkette zur Brust nehmen. Daraufhin soll der 23-Jährige sein Gegenüber dann mit Steinen beworfen haben. Eine Streife der Polizei in Witzenhausen musste schließlich schlichtend eingreifen, die Streithähne trennen und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Wohnungseinbruch

Zwischen Freitag und Sonntagnachmittag, 16.20 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Witzenhausen im Grünen Weg ein. Die Täter verschafften sich über die Terrasse auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in den Wohnbereich und durchsuchten im Anschluss das komplette Wohnhaus. Durch den Einbruch verursachten die Täter insgesamt Sachschaden in Höhe von 150.-EUR. Da die Bewohner zum Tatzeitpunkt verreist waren, steht die Höhe des Stehlguts noch nicht fest. Festgestellt wurde der Einbruch durch einen Nachbarn der Hausbewohner, der in deren Abwesenheit bei dem Haus regelmäßig nach dem Rechten sieht.

Hinweise in dem Fall nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstagabend, 22.00 Uhr und Sonntagvormittag, 11.00 Uhr haben Unbekannte bei einem geparkten roten Pkw Citroen in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Sontra alle 4 Reifen platt gestochen und dadurch Sachschaden in Höhe von 400.-EUR verursacht.

Hinweise in dieser Sache an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Heute Morgen gegen 04.10 Uhr kollidierte ein 25-jähriger aus Bad Emstal mit einem VW Caddy auf der Kreisstraße K 42 zwischen Großalmerode und Laudenbach mit einem Reh. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 150.-EUR, das Reh verendetet an der Unfallstelle.

