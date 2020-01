Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Fahren unter Alkohol und berauschender Mittel

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Breisach - Gleich mehrere Autofahrer mussten bei Kontrollen über das Wochenende ihren Führerschein auf Grund nicht vorhandener Fahrtüchtigkeit abgeben. Am Samstagnachmittag, gegen 13.15 Uhr, wurde an der Grenze ein 19-jähriger Franzose unter dem Einfluss von Betäubungsmittel mit seinem Kraftfahrzeug kontrolliert. Dabei konnte in der Unterhose des Fahrzeugführers sowie beim Beifahrer noch kleinere Mengen von Betäubungsmittel festgestellt werden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten zwei weitere Fahrzeugführer im Stadtgebiet Breisach festgestellt werden, die auf Grund alkoholischer Beeinflussung sich nicht mehr an das Steuer ihrer Pkws hätten setzen dürften. Kurz nach Mitternacht konnte bei einem 35-jährigen Fahrzeugführer aus der Schweiz 1,36 Promille festgestellt werden und gegen 04.00 Uhr fiel ein französisches Fahrzeug durch seine Fahrweise in Schlangenlinien auf. Der durchgeführte Alkoholtest bei dem 48-jährigen Fahrzeugführer ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,49 Promille. Alle drei Fahrzeugführer sowie der Beifahrer werden angezeigt. Die Fahrzeugführer haben neben dem Entzug der Fahrerlaubnis auch mit empfindlichen Geldstrafen zu rechnen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell