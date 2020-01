Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Komplettentwendung - Audi A3 vom Hof gefahren

Bünde (ots)

(kup) Am Mittwoch (22.1.), um 19.25 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen grauen Audi A3 von einem Hof an der Heidestraße. Der 38-jährige Besitzer hatte sein Fahrzeug am späten Nachmittag verschlossen auf dem Hof abgestellt. Als sein 60-jähriger Vater am Abend den Müll nach draußen brachte, sah er, wie sich der Wagen mit hoher Geschwindigkeit entfernte. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen grauen Audi A3, zugelassen in 2009, mit den amtlichen Kennzeichen HF-RG411, Kilometerstand circa 140.000. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 7.000 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

