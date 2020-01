Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Werkzeuge aus Baucontainern

Hiddenhausen, Löhne (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (20.1.), um 18.30 Uhr, und Dienstag, um 7.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Baucontainer in Hiddenhausen und Löhne ein. Im ersten Fall gingen die Täter Container auf dem Gelände eines Unternehmens an der Herforder Straße an. Sie brachen bei beiden die Vorhängeschlösser auf. Aus einem der Container entwendeten sie zwei Werkzeugkoffer samt Inhalt. Dabei handelt es sich um um Werkzeuge und Akkus der Marke Hilti. In einem zweiten Fall handelt es sich um eine Baustelle an der Werrebrücke in Löhne. Hier gingen die Unbekannten eine Tür sowie ein Fenster von zwei Containern an. Sie hebelten beide auf und durchsuchten das Innere. Dabei entwendeten sie einen Laptop sowie vier Schweißwerkzeugtaschen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mindestens 14.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

