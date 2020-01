Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter entwenden Schmuck

Hiddenhausen (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Sonntag (19.1.), um 7.30 Uhr, und Montag, um 10.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus am Alten Kirchweg ein. Das 71-jährige Ehepaar bemerkte den Einbruch am Montagmorgen beim Hausputz. Die Frau saugte einen Ohrstecker ein und bemerkte anschließend ein offenes Fenster. Über dieses haben sich die Täter vermutlich Zugang zum Haus verschafft. Dabei entwendeten sie ein Schmuckkästchen mitsamt Inhalt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter 05221 - 888 0.

