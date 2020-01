Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden bereifte Felgen und Hochdruckreiniger

Hiddenhausen (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Donnerstag (16.1.), um 20.05 Uhr, und Freitag, um 15.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage am Alten Postweg ein. Zugang zu dem Gebäude verschafften sie sich über ein Fenster. Aus dem Innern entwendeten sie einen Hochdruckreiniger der Marke Kränzle sowie vier BMW-Originalfelgen. Dabei handelt es sich um Felgen für die M351-Serie, 19 Zoll, mit Sommerreifen der Marke Hankook. Die Felgen sind anthrazit lackiert, die Reifen wurden 2017 produziert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221 - 888 0 zu melden.

