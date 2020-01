Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kfz - Vier Teenager gehen Kleinwagen an

Enger (ots)

(kup) Am Freitag (17.1.), gegen 22.00 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer 53-jähriger Zeuge vier Jugendliche in einer Einfahrt an der Steinstraße. Die dunkel gekleideten Jugendlichen steuerten auf einen geparkten Kleinwagen zu. Nachdem der Zeuge kurz darauf verdächtige Geräusche wahrnahm und die Jugendlichen davon laufen sah, alarmierte er die Polizei. Vor dem PKW lagen in der Einfahrt diverse persönliche Gegenstände, die augenscheinlich zu dem Auto gehörten. Nach Angaben der Halterin wurden keine Gegenstände entwendet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte vier Jungen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren, auf die die Personenbeschreibungen zutrafen, an der Renteistraße antreffen. Nach einer erfolgten Personenkontrolle wurden die vier Jugendlichen aus Enger und Spenge in die Obhut ihrer Eltern entlassen.

