POL-WE: Autos in Karben verkratzt ++ Fahrraddieb in Butzbach ++ In Apotheke in Friedberg eingebrochen ++ Anhänger in Reichelsheim gestohlen ++ Zwei Verletzte bei Unfall bei Butzbach ++ u.a.

Friedberg (ots)

Diebesversuch

Bad Nauheim: Auf einem Firmengelände Auf der Laukert machte sich ein Unbekannter am Wochenende zu schaffen. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen kletterte der Täter über den Zaun auf das Gelände der Firma und wollte offenbar eine Aluminiumplatte entwendeten. Diese blieb allerdings aus unbekanntem Grund auf dem Grundstück zurück. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Terrassentür aufgehebelt

Büdingen: Schmuck nahmen die Einbrecher mit, die von den heimkehrenden Bewohnern eines Hauses Auf der Obersten Beunde vermutlich am Montagabend, gegen 21.20 Uhr gestört wurden. Indem sie die Terrassentür aufhebelten, gelangten die Täter zuvor in das Haus. Der Wert der Beute ist noch unklar. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Zwei Verletzte

Butzbach: Von der Kreisstraße 17 zwischen Ostheim und Fauerbach kam ein 21-jähriger Butzbacher am Montagabend, gegen 23 Uhr, mit seinem PKW ab. Er überfuhr einen Leitpfosten, geriet ins angrenzende Feld und kollidierte mit zwei Bäumen, bevor der PKW zum Stillstand kam. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Der 17-jährige Beifahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der PKW musste mit einem Totalschaden von rund 3000 Euro abgeschleppt werden. Die Ursache für den Unfall könnte im vorangegangenen Alkoholkonsum des 21-Jährigen liegen.

*

Fahrrad geklaut

Butzbach: Ein Zeuge konnte am Montag, gegen 15.55 Uhr am Marktplatz beobachten, wie ein Mann ein dort abgestelltes schwarz-grünes Hai Bike Mountainbike entwendete, welches nicht abgeschlossen dort abgestellt war. Als etwa 40 bis 45 Jahre alt, mit südosteuropäischem Erscheinungsbild, schlank, 1.70 bis 1.75m groß und grauem Vollbart wird der Dieb beschrieben. Der Täter soll auffällig Selbstgespräche geführt haben, trug dunkle Winterbekleidung und fuhr in Richtung Alte Wetzlarer Straße davon. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise auf den Täter und zum Verbleib des Fahrrades.

*

Reifen zerstochen

Butzbach: Auf dem Pendlerparkplatz an der Kreisstraße 17 K in Nieder-Weisel stand der graue Hyundai Kona eines Lindeners zwischen 20.30 Uhr am Sonntag und 06.30 Uhr am Montag. In dieser Zeit stach ein Unbekannter alle vier Reifen des PKW kaputt. Um Hinweise auf den Täter bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

*

Einbruch bei Lebenshilfe

Echzell: Zu einem Gebäude der Lebenshilfe in der Schloßstraße in Bingenheim verschafften sich Einbrecher zwischen 22 Uhr am Sonntag und 07 Uhr am Montag gewaltsam Zutritt. Die Täter brachen eine Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen und machten sich auch in diesem an zwei weiteren Türen zu schaffen. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Beute konnten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht machen. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

In Apotheke eingebrochen

Friedberg: Das Glas der Eingangstür einer Apotheke im Haingraben zerstörte ein Einbrecher zwischen 15 Uhr am Sonntag und 06 Uhr am Montag. Der Täter entwendete anschließend aus den Regalen der Apotheke hochwertige Kosmetikartikel. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 4000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Einbruch in Wenings

Gedern: Indem sie erst das Fenster zu einem Wintergarten und von dort die Tür zum Wohnhaus aufbrachen, konnten Einbrecher in die Wohnräume eines Hauses in der Schubertstraße gelangen. Zwischen 10 Uhr am Sonntag und 09 Uhr am Montag müssen die Täter am Werk gewesen sein, die vermutlich keine Beute machen konnten. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Autos verkratzt

Karben: Einen schwarzen Audi A4 und einen weißen VW Touran verkratzte ein Unbekannter am Samstag zwischen 10.30 und 20.15 Uhr Am Breul in Klein-Karben. Dort standen die PKW auf dem Mitarbeiterparkplatz des Schwimmbades. Um Hinweise auf den Täter bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

*

Anhänger gestohlen

Reichelsheim: Einen Wert von 500 Euro hat der Stema 01 PKW-Anhänger, den ein Dieb zwischen 16 Uhr am Samstag und 08 Uhr am Sonntag in der Ulmenstraße von einem Grundstück entwendete. Dort stand der Anhänger, der mit einem Kastenschloss gesichert war. Um Hinweise auf den Verbleib des Anhängers bitte die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

