POL-WE: Fußgängerin in Bad Nauheim verletzt ++ Zeugen nach Unfallfluchten in der Wetterau gesucht

Friedberg (ots)

Fußgängerin schwer verletzt

Bad Nauheim: Eine 75-jährige Bad Nauheimerin überquerte am Samstag, gegen 17.25 Uhr die Frankfurter Straße auf Höhe des großen Parkplatzes. Ein 37-jähriger Reiskirchener befuhr die Frankfurter Straße mit seinem PKW in Richtung Stadtmitte und erfasste die Fußgängerin. Diese verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der Reiskirchener blieb unverletzt. An seinem PKW entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten

Bad Vilbel: Vermutlich im Vorbeifahren beschädigte ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstag, zwischen 06.30 und 16 Uhr, einen in der Dieselstraße / Ecke Seestraße am Fahrbahnrand abgestellten grünen Renault Megane. Wer für den Schaden von etwa 1500 Euro an der linken Fahrzeugseite verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, um Hinweise.

Büdingen: Einen weißen Audi A1 beschädigte ein Nutzer des Parkplatzes eines Pflegeheims in der Hannerstraße am Samstag, zwischen 21 und 22.15 Uhr. Wer für den Schaden von etwa 2000 Euro an der Fahrerseite des Audi verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, um Hinweise.

Butzbach: Einen Schaden von etwa 5000 Euro an einem schwarzen BMW verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Samstag im Parkhaus in der Langgasse. Der BMW stand zwischen 11.15 und 12.15 Uhr im Oberdeck geparkt. Wer für den Schaden auf der Beifahrerseite verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, um Hinweise.

Echzell: Den Außenspiegel eines schwarzen Hyundai fuhr ein Verkehrsteilnehmer am heutigen Montag, gegen 10.20 Uhr in der Hauptstraße ab. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Münzenberg: Am Samstag fuhr ein Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines weißen Seat Ibiza in der Falkensteiner Straße ab. Zwischen 07.30 und 21.30 Uhr stand der Seat dort am Fahrbahnrand. Hinweise auf den Unfallverursacher, der nicht seinen gesetzlichen Pflichten nachkam, erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

Nidda: Auf dem Parkplatz des Kurhaushotel in Bad Salzhausen beschädigte ein Parkplatznutzer zwischen 09.30 Uhr am Montag und 08 Uhr am Freitag einen dort abgestellten schwarzen Opel Corsa und verursachte einen Schaden von etwa 750 Euro. Um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher bittet die Polizei in Nidda, Tel. 06042-9648-180.

