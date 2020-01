Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Wohnungseinbrüche in unmittelbarer Nähe - Täter entkommen unerkannt

Bünde (ots)

(mas) Gestern, Samstag 18.01., zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr kam es in der Fontanestraße und in der Bindingstraße zu Wohnungseinbrüchen. In der Bindingstraße wurde durch zur Zeit noch unbekannte Täter die rückwärtig gelegene Terrassentür gewaltsam geöffnet. In der Fontanestraße wurde ein rückwärtig gelegenes Fenster gewaltsam geöffnet. In beiden Fällen wurde das gesamte Wohnhaus durchsucht. Über Diebesgut können bislang keine genauen Angaben gemacht werden. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben die im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Herford unter 05221-888-0 in Verbindung zu setzen.

