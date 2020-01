Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Aufmerksame Nachbarn stellen Einbruch in Einfamilienhaus fest

Herford (ots)

(hd) Zwischen Donnerstag (16.01.2020, 19:00 Uhr) und Samstag (18.01.2020, 13:30 Uhr) nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Eigentümer aus, um die Terrassentürverglasung eines Einfamilienhauses am Ginsterweg in Herford zu zerschlagen und in das Gebäude einzusteigen. Aufmerksame Nachbarn stellten die beschädigte Tür fest und informierten die Polizei. Die Täter hatten den Tatort augenscheinlich überhastet verlassen. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221/888-0.

