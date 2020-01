Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tresor nach Einbruch mitgenommen- Täter dringen über Balkon ein

Herford (ots)

(sls) Am frühen Donnerstagabend (16.1.) kam es Zur Bleiche in Herford zu einem Einbruch, bei dem ein Möbeltresor samt Inhalt entwendet wurde. Die Täter drangen in der Zeit von 18.30 bis 20.30 Uhr über eine Balkontür in die Wohnung ein. Im Inneren durchwühlten sie sämtliches Mobiliar nach wertvollen Gegenständen und entwendeten letztendlich einen kleinen stählernen Tresor. Im Tresor befanden sich mehrere Uhren und persönliche Papiere. Anschließend flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro. Wir bitten Zeugen, die etwas im Zusammenhang mit diesem Diebstahl beobachtet haben, sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

